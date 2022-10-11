Стало известно, как зарплата влияет на опоздания работников

За последние 13 лет число пунктуальных работников выросло вдвое, сообщает сервис SuperJob.

Семь из десяти россиян никогда не опаздывают на работу, говорится в сообщении сервиса по поиску работы SuperJob. В опросе приняли участие экономически активные россияне из всех округов страны, работающие по фиксированному графику.



Так, 72% опрошенных признались, что никогда не опаздывают на работу. 23% опаздывают время от времени: 3% несколько раз в неделю, 5% — несколько раз в месяц, 15% — в год. В основном время опоздания не превышает 15 минут.



Чаще остальных опаздывают на работу опрошенные россияне моложе 34 лет. Респонденты старше 45 лет чаще всего отличаются пунктуальностью. В исследовании отмечается, что чем выше размер заработка, тем меньше опозданий позволяют себе работники.



Самыми частыми причинами своей непунктуальности россияне назвали проблемы с общественным транспортом (35%), пробки на дорогах (33%) и долгий сон (11%). Каждому двадцатому респонденту приходить на работу вовремя мешают семейные обязанности и неорганизованность. По 3% в своих опозданиях винят лень, форс-мажорные обстоятельства и личные дела, 2% — низкую мотивацию.



За последние 13 лет число пунктуальных работников выросло вдвое: 35% в 2009 году, 72% сейчас. Все чаще причиной опозданий люди называют проблемы с общественным транспортом: 22% в 2009 году и 33% сейчас.



Опрос проводился с 8 сентября по 13 октября среди трех тысяч человек старше 18 лет во всех федеральных округах РФ.