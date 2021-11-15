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Исследование МегаФона: TikTok покорил Карелию

Новости. Общество
14:28, 08 Декабря 2021
фото: © II.studio/Shutterstock/FOTODOM

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TikTok поднялся на второе место среди самых популярных соцетей в Карелии, обогнав Instagram.

Первое место занимает «ВКонтакте», третье – Instagram, на четвертом – «Одноклассники». К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав мобильный интернет-трафик пользователей соцсетей в 2021 году.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в соцсетях вырос на 46%. На долю «ВКонтакте» приходится 50,8% потребляемого трафика, далее следуют TikTok и Instagram, занимающие 23,2% и 19,2% соответственно.

Самый высокий показатель прироста продемонстрировал TikTok – в 2021 году мобильный интернет-трафик на платформе увеличился более чем в три раза. Специалисты МегаФона объясняют повышенный интерес к TikTok общим трендом на рост популярности коротких видео. Показатели в Instagram подтверждают оценки экспертов. После запуска раздела коротких видео Reels трафик в соцсети вырос на 62%.

По подсчётам специалистов МегаФона, в среднем один российский пользователь Instagram расходует 197 Мб интернет-трафика в сутки, для «ВКонтакте» этот показатель составляет 107 Мб, для TikTok 225 Мб.

Самая активная аудитория у «ВКонтакте» – ежедневно её посещают 73% пользователей соцсети. Instagram расположился на втором месте со среднесуточной аудиторией в 60%, TikTok – 35%.

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