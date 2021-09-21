Исследование показало, что здоровый образ жизни не очень популярен в Карелии

Карелия заняла 56 место в рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни.

Результаты исследования опубликовало агентство РИА Новости.

При составлении рейтинга учитывались такие показатели, как доля жителей, занимающихся физкультурой и спортом, потребление спиртного и табачных изделий, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением алкоголя, а также доля занятых на работах с вредными и/или опасными условиями труда. Подсчеты велись по статистике 2020 года.

Рейтинг Карелии ухудшился по сравнению с 2019 годом, когда республика заняла 55 место.

«Несмотря на сложный 2020 год, количество вовлеченных в жизнь по принципам ЗОЖ по-прежнему достаточно велико, хотя по отдельным показателям и наблюдается негативная динамика. Тем не менее, стабилизация ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией и возвращение к привычной жизни, должно привести к увеличению доли населения, ведущей здоровый образ жизни, как и более активная работа по распространению его принципов», — говорится в комментарии к результатам исследования.