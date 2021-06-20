Исследование показало, что жители России пользуются самой дешевой в мире электроэнергией

Россия заняла второе место в рейтинге стран Европы с самой дешевой электроэнергией для населения.

Это следует из исследования «РИА Новости».

Для оценки стоимости электроэнергии для населения эксперты РИА Рейтинг проанализировали цены на нее в пересчете на рубли. В Казахстане кВт.ч, стоит чуть больше двух рублей. Эта страна на первом месте.

В России, которая заняла второе место, средняя стоимость электричества составила 3,6 рубля за кВт.ч.

Дороже всего электроэнергия для населения в рублевом эквиваленте стоит в Германии — 27 рублей за кВт.ч. В первую пятерку по дороговизне также вошли Дания, Бельгия, Ирландия и Испания.

Помимо этого, высокий уровень цен в развитых странах определяется высоким же уровнем доходов населения — регулирующие организации могут себе позволить держать тарифы на высоком уровне, не опасаясь социальных потрясений, говорится в комментарии к рейтингу.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение правительству разъяснить населению, что тарифы на электроэнергию в перспективе могут значительно вырасти, поэтому надо переходить на использование природного газа.