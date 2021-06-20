Исследование показало, что жители России пользуются самой дешевой в мире электроэнергией

Россия заняла второе место в рейтинге стран Европы с самой дешевой электроэнергией для населения.
Это следует из исследования «РИА Новости».
Для оценки стоимости электроэнергии для населения эксперты РИА Рейтинг проанализировали цены на нее в пересчете на рубли. В Казахстане кВт.ч, стоит чуть больше двух рублей. Эта страна на первом месте.
В России, которая заняла второе место, средняя стоимость электричества составила 3,6 рубля за кВт.ч.
Дороже всего электроэнергия для населения в рублевом эквиваленте стоит в Германии — 27 рублей за кВт.ч. В первую пятерку по дороговизне также вошли Дания, Бельгия, Ирландия и Испания.
Помимо этого, высокий уровень цен в развитых странах определяется высоким же уровнем доходов населения — регулирующие организации могут себе позволить держать тарифы на высоком уровне, не опасаясь социальных потрясений, говорится в комментарии к рейтингу.
Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение правительству разъяснить населению, что тарифы на электроэнергию в перспективе могут значительно вырасти, поэтому надо переходить на использование природного газа.
Парфенчиков напомнил, что действующий тариф для населения значительно ниже того, который необходим энергетикам, чтобы покрывать свои расходы. Удерживать цены удается благодаря системе «перекрестного субсидирования», суть которой заключается в том, что большая часть нагрузки по оплате электроэнергии перекладывается с населения на организации.
«Мы должны подходить медленно постепенно, системно, очень осторожно, оценивая ситуация, (исходить) из интересов наших граждан. Но в конечном итоге вектор понятен — это не может продолжаться бесконечно… Надо с людьми работать и объяснять им, что эта ситуация в перспективе может закончиться… объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться», — сказал глава республики.
Об уровне доступности электроэнергии для населения читайте в интернет-газете «Вести Карелии».
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