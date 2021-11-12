Исследование показало качество жизни в Петрозаводске — особенно плохо с безопасностью и социальным климатом

Федеральная государственная корпорация развития ВЭБ.РФ рассчитала индекс качества жизни во всех административных центрах регионов России.

Петрозаводск получил противоречивые оценки как по объективных показателям, так и по отзывам горожан.

Самая печальная ситуация в Петрозаводске с оценкой социального климата — 29,32 балла из 100 возможных. При определении этого индекса учитывалось количество общественных организаций, социальных предприятий, активность в социальных сетях и самооценка жителей города. Причастными к общественной жизни себя считает лишь 17% горожан, а 60% жителей и вовсе не испытывает «межличностного доверия».

Кроме того, для оценки качества жизни учитывались жилищные условия, доход и работа, здоровье, образование, мобильность, развитие территорий и благоустройство, экология, безопасность, общество, работа и отдых, гражданские права.

Что показало исследование в этих сферах, читайте в статье «Красота и беднота: индекс качества жизни в Петрозаводске».