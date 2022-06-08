Исследование показало, как выглядит Карелия по качеству дорог по сравнению с другими регионами

Карелия заняла 56 место в рейтинге субъектов РФ по качеству дорог регионального и местного значения.
Исследование проводило агентство РИА Новости.
При составлении рейтинга учитывалась доля автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, отвечающих нормативным требованиям по итогам 2020 года.
В целом по стране этот показатель составил 50,4%, а в Карелии — 42,4%.
В большинстве соседних регионов состояние дорог лучше, чем в Карелии. Из числа субъектов Северо-Запада более низкие позиции в рейтинге заняли только Вологодская и Архангельская области.
«В ближайшей перспективе доля дорог, отвечающих нормативным требованиям, будет расти. В плане правительства на 2023–2027 годы заложено более 250 мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту дорог. План коснется всех видов дорог — федеральных, региональных, межмуниципальных и местных. Главная цель работы — довести до нормативного состояния 85% дорог в 105 крупнейших агломерациях и более 50% дорог — в регионах», — говорится в комментарии к рейтингу.
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