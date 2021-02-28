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Реальная инфляция оказалась в 4 раза выше официальной

Новости. Общество
09:02, 01 Марта 2021
фото: pixabay
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Реальный рост потребительских цен в России в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 оказался более чем в четыре раза выше, чем показывает официальная статистика Росстата.

Как сообщает Lenta.ru, об этом свидетельствуют данные исследования "Ромир".

За месяц реальная инфляция в категории товаров повседневного спроса (FMCG) увеличилась на три процента, хотя Росстат оценил ее в 0,7 процента. Годовая инфляция в январе, по оценке "Ромира", составила 11 процентов, а по подсчетам Росстата - 5,2 процента. По сравнению с январем 2019 года потребительские товары подорожали на 18 процентов.

Ранее Карелиястат сообщил, что индекс потребительских цен, характеризующих уровень инфляции в Карелии в 2020 году составил 106,1%.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Доля
2021-03-01 10:55:40
Неудивительно!?! Вот и "Рывок" увидели, ничего страшного, скоро зарплаты по 2700 долларов будут, Президент обещал,есть видео, смотрю регулярно и жду,хотя уже на пенсии,которую "повысили" на "три курицы" и тут съела инфляция...
Изя
2021-03-01 09:47:00
Так это и понятно . дворцы и яхты надо строить , бабло за бугор вывозить тоже надо :)
Leopol'd
2021-03-01 09:36:04
Да как такое публиковать-то, да перед выборами, да в сми, принадлежащему ЕР?! Эдак можно и в итогах цик усомниться!
наташка
2021-03-01 09:31:15
А вот в соседней финляндии с таким же климатом.. :)
Изя
2021-03-01 09:47:55
наташка, и чо ?? Так фукса и трунова нет ))) :)
Вася
2021-03-01 09:30:44
Ромир,это типа агент Госдепа,против наших ветеранов?
Гость
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