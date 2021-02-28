Реальная инфляция оказалась в 4 раза выше официальной

Реальный рост потребительских цен в России в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 оказался более чем в четыре раза выше, чем показывает официальная статистика Росстата.

Как сообщает Lenta.ru, об этом свидетельствуют данные исследования "Ромир".

За месяц реальная инфляция в категории товаров повседневного спроса (FMCG) увеличилась на три процента, хотя Росстат оценил ее в 0,7 процента. Годовая инфляция в январе, по оценке "Ромира", составила 11 процентов, а по подсчетам Росстата - 5,2 процента. По сравнению с январем 2019 года потребительские товары подорожали на 18 процентов. Ранее Карелиястат сообщил, что индекс потребительских цен, характеризующих уровень инфляции в Карелии в 2020 году составил 106,1%. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".