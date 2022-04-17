Исследование в Петрозаводске показало, как дружба работников с начальством влияет на общее дело

Дружбой с руководством могут похвастаться 20% петрозаводчан, они убеждены, что такие взаимоотношения положительно сказываются на рабочем процессе.

Об этом говорят результаты опроса жителей города, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Каждый пятый работающий петрозаводчанин (20%) охарактеризовал свои отношения с руководителем скорее, как дружеские, а 70% — как деловые.

Каждый второй респондент (50%) убежден, что дружба с начальником помогает рабочему процессу, тогда как каждый третий (34%) считает, что мешает.

Мужчины рассказывали о приятельских отношениях с руководством чаще женщин. И тех, кто думает, что дружба с руководителем помогает работе, среди представителей сильного пола также больше.

Опрошенные до 34 лет дружат с начальством чаще более зрелых горожан. Мнение о положительном влиянии приятельских отношений на рабочий процесс также чаще разделяют более молодые респонденты.

Можно ли сохранить дружбу с коллегой, ставшим начальником? 7 из 10 петрозаводчан уверены, что это возможно, и лишь 16% убеждены в обратном.