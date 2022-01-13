Источник сообщил о переносе сроков рассмотрения законопроекта о QR-кодах

Источник в Госдуме рассказал, что принятие законопроекта о QR-кодах отложат до 1 февраля.

Законопроект, предусматривающий введение ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, скорее всего, не будет принят до 1 февраля, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.

«Законопроект о QR-кодах, скорее всего, будет отложен до 1 февраля», — рассказал собеседник агентства.

Регламент Госдумы и регламент правительства не подразумевает рассмотрения законов без направленных в палату подзаконных актов, которых в отношении законопроекта о QR-кодах пока нет.

Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у людей с медотводом.

Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиационном транспорте. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.

В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего повторно направлен в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.