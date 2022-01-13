890x80
Реклама
Не устал, но ухожу 3
Сегодня 09:14
Внедорожник застрял в колее в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 6
Сегодня 08:20

Источник сообщил о переносе сроков рассмотрения законопроекта о QR-кодах

Новости. Общество
22:00, 13 Января 2022
фото: © Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»

Новости партнеров

Источник в Госдуме рассказал, что принятие законопроекта о QR-кодах отложат до 1 февраля.

Законопроект, предусматривающий введение ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, скорее всего, не будет принят до 1 февраля, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.

«Законопроект о QR-кодах, скорее всего, будет отложен до 1 февраля», — рассказал собеседник агентства.

Регламент Госдумы и регламент правительства не подразумевает рассмотрения законов без направленных в палату подзаконных актов, которых в отношении законопроекта о QR-кодах пока нет.

Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у людей с медотводом.

Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиационном транспорте. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.

В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего повторно направлен в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-01-13 22:06:45
Не будет никаких кодов.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.01.2022, 07:25
Жителей Карелии предупредили, что случится, если они откликнутся на предложения о работе в Финляндии
08.01.2022, 13:54
Власти Петрозаводска планируют убрать троллейбусное депо из центра города на окраину
08.01.2022, 10:14
Остановку транспорта напротив железнодорожного вокзала запретят в Петрозаводске
11.01.2022, 18:20
В Карелии жильцам аварийных домов продолжали начислять плату по договору социального найма
10.01.2022, 17:25
Мэрия Петрозаводска опубликовала новый размер минимальной зарплаты в городе в 2022 году
09.01.2022, 08:35
Экстренная служба объявила о запрете движения транспорта на одной из улиц в центре Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 15:47
Капитал
Оптимизация депутатского мнения 1
Парламент Карелии хотят лишить полномочий согласовывать участие республики в фондах и некоммерческих организациях.
Не устал, но ухожу 3
Сегодня 09:14
«Здравляндия»: Нам доверяют самое ценное — заботу о здоровье детей!
12.01.2022 15:50
Экспорт Карелии вырос в полтора раза
12.01.2022 13:32
Что ждет Карелию в «выборный» год? 8
11.01.2022 17:06
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:45
Без политики
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
Коронавирус не дремлет - новый штамм «Омикрон» уже зарегистрирован в Карелии.
Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда» 6
10.01.2022 10:41
«Спасибо за Сашу» 3
31.12.2021 18:46
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»