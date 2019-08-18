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Новости. Общество
11:24, 18 Августа 2019
фото: От полетов вертолетов в Кинерме упали ворота возле часовни, которая является объектом культурного наследия. Фото: Роман Гоккоев

Историческая карельская деревня приходит в себя от съемок фильма-катастрофы

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Съемочная группа Студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова устроила минувшей ночью пожар в окрестностях исторической карельской деревни Кинерма.

Кинематографистов не остановили ни протесты деревенских жителей, ни депутатские обращения – съемки фильма-катастрофы о подвиге пожарных оказались важнее сохранения культурного наследия и покоя местного населения.

О том, как Кинерма пережила эту ночь, "Столице на Онего" рассказала одна из жительниц деревни Ольга Гоккоева.

"Над деревней летали вертолеты, с которых вели съемку, и в результате в Кинерме повредили две крыши. Представьте, какой шел мощный поток воздуха на деревянные дома от вертолетных лопастей! У часовни Смоленской иконы Божьей матери от этого потока рухнули ворота. Правда, съемочная группы их сразу восстановила. На одном из домов оторвало конек, и людям теперь придется заниматься ремонтом. Мы сегодня сами вынуждены выгребать из дома песок", - рассказал Ольга.

Что пришлось пережить в ночь съемок жителям Кинермы, читайте здесь.

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Комментарии

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однозначно
2019-08-18 15:24:24
Эти две самобытные сестры получили бесплатное высшее образование за государственный счет, причем вне конкурса в связи с ихней малочисленностью, а теперь качают права и полагают, что вся деревня - это исключительно ихняя собственность вместе с холопами из Ведлозера. А не слишком ли они приборзели. Было бы весьма полезным проверить эту местечковую семейку на предмет уплаты налогов и прочей бухгалтерской отчетности, заключении трудовых договоров и выплате зарплаты работникам. Заодно и крышу проверить
кир
2019-08-18 13:50:59
На этой жиличке из Финляндии уже печати негде ставить. А власть почему-то её терпит на нестабильной территории. Доиграетесь.
однозначно
2019-08-18 13:26:06
Надобно предложить московским инвесторам построить там гостиницу и туркомплекс. Это будет способствовать развитию территории и обеспечит самобытных рабочими местами.
12345
2019-08-18 12:48:59
От полетов вертолета упали ворота? Если судить по фото - там бревна в основании сгнили.
Гость
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