Историческая карельская деревня приходит в себя от съемок фильма-катастрофы.

фото: От полетов вертолетов в Кинерме упали ворота возле часовни, которая является объектом культурного наследия. Фото: Роман Гоккоев

Съемочная группа Студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова устроила минувшей ночью пожар в окрестностях исторической карельской деревни Кинерма.

Кинематографистов не остановили ни протесты деревенских жителей, ни депутатские обращения – съемки фильма-катастрофы о подвиге пожарных оказались важнее сохранения культурного наследия и покоя местного населения.

О том, как Кинерма пережила эту ночь, "Столице на Онего" рассказала одна из жительниц деревни Ольга Гоккоева.

"Над деревней летали вертолеты, с которых вели съемку, и в результате в Кинерме повредили две крыши. Представьте, какой шел мощный поток воздуха на деревянные дома от вертолетных лопастей! У часовни Смоленской иконы Божьей матери от этого потока рухнули ворота. Правда, съемочная группы их сразу восстановила. На одном из домов оторвало конек, и людям теперь придется заниматься ремонтом. Мы сегодня сами вынуждены выгребать из дома песок", - рассказал Ольга.

Что пришлось пережить в ночь съемок жителям Кинермы, читайте здесь.