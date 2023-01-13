Истории успеха. Группа компаний K-flot

Центр поддержки экспорта рассказывает об историях успеха карельских компаний.

Группа компаний K-flot — это карельские компании ООО «Группа Баренц», ООО «Рыботорговая сеть» и ООО «Согласие». Группа компаний работает в сфере промышленного океанического рыболовства, рыбопереработки и продажи готовой продукции. Суммарная производительность продукции предприятий — более 50 тонн в сутки. В 2022 году компании произвели более 3000 тонн продукции.

В Кондопоге в этом году начал работу недавно построенный рыбоперерабатывающий завод этой сети, который является экспортно ориентированным производством. На заводе занимаются переработкой трески, пикши и иных видов рыб.

«Эти заводы перерабатывают морскую рыбу на филе и стейки. Посмотрите на склад готовой продукции, в коробках самый дорогой экспортный вариант продукции — филе трески и пикши. Рыба приходит с судна замороженная. Она здесь немного дефростируется, а дальше перерабатывается. Филе производится на филетировочных машинах, либо нарезается на стейки пилами, дальше обязательно глазируется, упаковывается в специальные блок-лайнеры в зависимости от той или иной торговой сети, в которую отгружается продукция. Мы ее продаем большими партиями от 20 тонн. На самом деле, я могу сказать, что в существенном объеме та морская рыба, которую вы можете найти на прилавках Карелии — это рыба, выловленная карельскими рыбопромышленниками. Просто она проходит через различные торговые сети и затем попадает в магазины», — комментирует Виталий Марков, директор ООО «Рыботорговая сеть».

В этом году при содействии Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» компании группы КРФ приняли участие в Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий SEAFOOD EXPO RUSSIA 2022.

В SEAFOOD EXPO RUSSIA участвуют представители всех областей рыбной промышленности — от вылова рыбы в море до доставки конечному потребителю. Это рыбодобывающие и перерабатывающие компании, предприятия аквакультуры и марикультуры. Участие в SEAFOOD EXPO RUSSIA предоставляет возможность увеличить объемы и значительно расширить географию продаж, установить прямые контакты с лицами, принимающими решения о закупках.

ООО «Группа Баренц» на выставке смогла найти клиента из Ирландии и заключила контракт.

ООО «Рыботорговая сеть» воспользовалась услугой поиск иностранного покупателя Центра поддержки экспорта, благодаря которой заключила контракт с партнерами из Ирландии.

Компания «Согласие» активно участвовала в образовательных семинарах. При поддержке ЦПЭ ей удалось заключить 4 контракта с Польшей, Данией и Великобританией.

Напомним, подробнее узнать об услугах Центра поддержки экспорта Республики Карелия можно на сайте export10.ru или по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, 2 этаж, офис 2.