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Истории успеха. СТОУН МАРКЕТ
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Истории успеха. СТОУН МАРКЕТ

Новости. Общество
11:37, 29 Декабря 2022
фото: предоставлены Центром поддержки экспорта Республики Карелия

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Центр поддержки экспорта рассказывает об историях успеха карельских компаний.

Компания «СТОУН МАРКЕТ» прошла путь от небольшой компании до стабильно развивающегося производства с полным циклом, начиная от добычи, заканчивая производством и продажей готовых изделий из натурального камня.

«СТОУН МАРКЕТ» сегодня — это добыча гранитов на трех карьерах Карелии: Другорецкое-2, Винга, Ловчорр и производственные цеха и заводы в Карелии, оснащенные высококлассным оборудованием. Компания имеет собственные отделы продаж, отдел контроля качества и отдел логистики. «СТОУН МАРКЕТ» добывает и торгует оптом гранитным сырьем, ритуальной и строительной гранитной продукцией.

В 2022 году Компания «СТОУН МАРКЕТ» во второй раз при финансовой поддержке Фонда «Центр поддержки экспорта Республики Карелия» приняла участие в выставке НЕКРОПОЛЬ-WORLD RUSSIA 2022. Выставку посетило более 4000 гостей, включая зарубежных специалистов из Чехии, Китая, Венгрии, Беларуси, Латвии.

Жюри выставки присудило компании две Золотые медали:

— Большую золотую медаль в номинации «Сырье, технологии и оборудование»

— за блоки и распил гранита Винга

— Малую золотую медаль в номинации «Камнеобработка. Памятники» за памятники из Винги собственного производства.

«За годы работы наш коллектив регулярно принимает участие в больших и важнейших отраслевых международных выставках, на которых мы представляем свою продукцию и перенимаем опыт наших коллег из России и зарубежья», — поделился директор компании Андрей Капустин.  Также компания постоянно улучшает свой сервис: команда менеджеров участвует в семинарах и тренингах, в том числе организуемых Центром экспорта Республики Карелия, применяя полученные знания в работе для улучшения качества обслуживания своих клиентов.

В 2021 году компания «СТОУН МАРКЕТ» обучала сотрудников на семинарах Школы экспорта РЭЦ, организованных Центром поддержки экспорта Республики Карелия. Полученные знания, а также услуга «Поиск иностранного покупателя», профинансированная карельским Центром поддержки экспорта, помогли компании заключить три экспортных контракта с партнерами из Беларуси и Узбекистана.

Напомним, подробнее узнать об услугах Центра поддержки экспорта Республики Карелия можно на сайте export10.ru или по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, 2 этаж, офис 2.

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