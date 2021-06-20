Истории ветеранов, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», «Девятаев» и другое кино к 22 июня (18+)

День памяти и скорби 2021 года ознаменует 80 лет с начала той самой страшной Великой Отечественной войны.

Эта история коснулась каждой российской семьи и нашла отражение в кинематографе. Дата — повод посмотреть не только хорошо знакомые, но и новые военные фильмы. Например, онлайн-кинотеатр KION покажет видеоистории о защитниках города, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» — «Медаль моей памяти», а также премьеру военной драмы «Девятаев» (12+). Подборка фильмов в нашем материале.

Медаль моей памяти

Проект организован Комитетом по информатизации и связи и Архивным комитетом Санкт-Петербурга. На интернет-портале «Медаль «За оборону Ленинграда» публикуются оцифрованные документы о защитниках блокадного Ленинграда, которые были удостоены медали за оборону города, а в соцсетях проекта организаторы собирают рассказы родственников жителей блокадного Ленинграда. В дальнейшем уникальные истории силами организаторов превращаются в видеовыпуски, включающие интервью с ветеранами и членами их семей.

22 июня, в День памяти и скорби, онлайн-кинотеатр KION покажет первые выпуски, посвященные теме блокадного Ленинграда. Организаторы продолжают съемки сюжетов, в которых дети блокадного Ленинграда и родственники героев рассказывают о своих близких, награжденных медалью «За оборону Ленинграда», о жизни и быте военных лет. В проект войдет и цикл из 3 просветительских видеосюжетов, в которых представитель историко-мемориального музея «Смольный» рассказывает про самые интересные и значимые эпизоды военного времени. Следующие выпуски также будут доступны к просмотру в онлайн-кинотеатра по мере выхода.

Девятаев

Сценарий фильма Тимура Бекмамбетова «Девятаев» (12+) основан на автобиографической книге «Побег из ада» (18+). Консультантом масштабного проекта выступил Александр, сын знаменитого летчика. Главную роль исполнил актер Павел Прилучный. В широкий прокат фильм вышел в апреле, в июне стал доступен в онлайн-кинотеатре KION.

Дополняя цифровые премьеры фильмов, 22 июня на главной странице KION появится подборка тематических кинолент: «Перебежчик» (16+), «Призраки войны» (18+), «Три дня до весны» (12+), «Спасти Ленинград» (12+), «Собибор» (12+), «28 панфиловцев» (12+) и многие другие.

Бесплатно посмотреть видеоистории проекта «Медаль моей памяти» в онлайн-кинотеатре KION можно будет с 22 июня. Другие истории тоже можно смотреть, используя полезный лайфхак: при использовании KION на мобильных устройствах абоненты МТС не платят за мобильный трафик этого сервиса — только за саму подписку.

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