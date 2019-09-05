Историю школьникам не обязательно должен преподавать историк, заявила министр просвещения

Историю в школе должен преподавать тот, кто ее любит, а не обязательно профессиональный историк, считает министр просвещения РФ Ольга Васильева.

"Я считаю, я глубоко убеждена, что историю можно преподавать человеку, который не является профессиональным историком... Потому что учитель - в первую очередь популяризатор. Если человек любит, прекрасно знает, чудесно ее рассказывает и живет тем, о чем он говорит, он может завлечь и заворожить любого", - цитирует РИА Новости Васильеву, выступившую на всероссийском открытом уроке "Я помню", посвященном профессиям, которые помогают сохранять историю, в Музее Победы.

Она также добавила, что ее как историка интересует вопрос общественного сознания, те мотивы и движения, которыми руководствовались, например, вчерашние школьники, которые пошли на фронт во время Великой Отечественной войны.