Историк Соколов признал вину в убийстве аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, в суде признал вину.

В понедельник в суде в Санкт-Петербурге начался допрос Соколова. В июне ученый отказался отвечать на вопрос, признает ли он вину в убийстве.

"Да, признаюсь. Признаю себя виновным и раскаиваюсь в содеянном", - сказал он. Соколов также сообщил, что признает вину в том, что хранил оружие и боеприпасы. Об этом информирует ТАСС.

В ходе допроса на суде историк рассказал о своих научных заслугах, в том числе сообщил, что написал множество научных трудов и готовил к выпуску книги, которые не вышли "из-за трагедии". По мнению Соколова, эти факты характеризуют его личность. Также ученый отметил, что гордится тем, что награжден орденом Почетного легиона, который считается знаком признания особых заслуг перед Францией.

Судья в ходе допроса попросила быть историка ближе к сути в своих высказываниях, после чего Соколов начал кричать. "Почему мне не дают говорить?", - выкрикнул Соколов. Адвокат историка неоднократно высказывал возражения судье, отмечая, что "на скамье сидит не робот, а живой человек". За споры с судом защитнику было объявлено замечание, а в заседании объявили перерыв.