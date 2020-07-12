Истребитель привезли к президентскому училищу в Петрозаводске глубокой ночью (ВИДЕО)

В Сети появилось видео, как по столице Карелии везли "нестандартный груз".

Напомним, в минувшую субботу жители столицы Карелии обнаружили на территории Петрозаводского президентского кадетского училища самолет. Боевая машина расположилась вблизи главного входа в учебное заведение.

Момент прохождения колонны, сопровождающей грузовик с истребителем, по Куковскому кольцу попал в объектив камеры компании "Ситилинк". Судя по видео, самолет везли во втором часу ночи 11 июля. Боеевую машину сопровождали пять автомобилей ДПС с мигалками.

Напомним, начальником Петрозаводского президентского кадетского училища является военный летчик Андрей Макаревич.