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Истребитель привезли к президентскому училищу в Петрозаводске глубокой ночью (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:23, 13 Июля 2020
фото: © кадр из видео
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В Сети появилось видео, как по столице Карелии везли "нестандартный груз".

Напомним, в минувшую субботу жители столицы Карелии обнаружили на территории Петрозаводского президентского кадетского училища самолет. Боевая машина расположилась вблизи главного входа в учебное заведение.

Момент прохождения колонны, сопровождающей грузовик с истребителем, по Куковскому кольцу попал в объектив камеры компании "Ситилинк". Судя по видео, самолет везли во втором часу ночи 11 июля. Боеевую машину сопровождали пять автомобилей ДПС с мигалками.

Напомним, начальником Петрозаводского президентского кадетского училища является военный летчик Андрей Макаревич.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Os
2020-07-13 16:18:08
Школа пилотов в 1950-е была, можно и поставить самолет на память.
новый
2020-07-13 15:49:06
А надо было глубоким днем и все дороги перекрыть ? Такие забавные заголовки
Сеня
2020-07-13 15:46:32
Почему не танк ? Переклинило местных пенсионеров на авиации . А местные менты чего притащат ?
кир
2020-07-13 15:37:17
Пусть трепещут враги отечества. Недружелюбные соседи.
Гость
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