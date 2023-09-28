Истребительный авиаполк возле Петрозаводска стал Гвардейским

Президент России подписал указ о присвоении авиаполку в Бесовце наименование «Гвардейский».

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети расказал о том, что 159-й истребительный авиаполк в Бесовце носит теперь наименование «Гвардейский». Указ об этом подписал президент России.

«Полк ведет свой боевой путь еще со времен Великой Отечественной войны. И сегодня он с доблестью выполняет задачи в зоне специальной военной операции. В поздравительной телеграмме Владимир Владимирович Путин отметил, что умелые и решительные действия личного состава — это образец выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма», — написал руководитель региона.

Артур Парфенчиков искренне поздравил с высокой заслуженной оценкой командира полка полковника Алексея Шкарупу, личный состав, семьи военнослужащих, ветеранов части.

«Служить в гвардейском полку — особая честь! Карелия гордится вами», — подчеркнул руководитель республики.