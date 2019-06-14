Итальянскую актрису приговорили к тюремному сроку после ужина с Путиным

Орнелла Мути может провести полгода в тюрьме.

Итальянскую актрису приговорили к шести месяцам тюремного заключения за предоставление поддельной медицинской справки, пишет Cosmopolitan.

Иск на звезду фильма "Укрощение строптивого" девять лет назад подала администрация театра Верди в городе Порденоне (Италия), где она должна была выступить.

В 2010 году Орнелла предоставила театру справку о болезни и заявила, что не может принять участие в спектакле из-за состояния здоровья. Позже выяснилось, что документ был поддельным. В этот день Мути стала гостьей благотворительного ужина в Санкт-Петербурге, где присутствовал Владимир Путин.

Артистка оправдалась, заявив, что не могла разговаривать из-за ларингофарингита. По словам Орнеллы, на мероприятии в Петербурге она молчала большую часть времени,а на сцене театра это было бы невозможно.

Однако вчера, 13 июня, кассационный суд Италии подтвердил приговор. Актриса может избежать тюремного наказания, заплатив штраф в размере 30 тысяч евро.