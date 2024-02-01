Иван из Мозамбика, учащийся в ПетрГУ, отправится на всемирный студенческий фестиваль в Сочи

«Я чувствую глубокую связь с городом Петрозаводском», — признался студент 4 курса ИЛГиСН.

Как напомнили в персс-службе Петрозаводского университета, ровно месяц остается до старта Всемирного фестиваля молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта 2024 года.

На федеральной территории «Сириус» соберется 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни, а также подростков, представляющих различные детские организации и объединения.

Как рассказали в источнике, среди участников фестиваля − студент 4 курса Института лесных, горных и строительных наук ПетрГУ Иван Анибал Фернандеш Де Алмейд. На учебу в карельскую столицу он приехал из Республики Мозамбик, которая находится на юго-востоке Африки. «Мне всегда нравилось узнавать больше о других культурах, и когда я услышал о фестивале, то не раздумывая решил принять в нем участие, потому что это место, где я смогу не только пообщаться с людьми разных культур, но и увидеть их», — поделился студент. Он рассказал, что планирует продолжить образование в магистратуре, для чего планирует поступить в один из ведущих университетов Санкт-Петербурга. «В то же время я чувствую глубокую связь с городом Петрозаводском. После завершения обучения в магистратуре я планирую вернуться в Петрозаводск», — признался Иван.