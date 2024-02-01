Иван из Мозамбика, учащийся в ПетрГУ, отправится на всемирный студенческий фестиваль в Сочи

Как рассказали в источнике, среди участников фестиваля − студент 4 курса Института лесных, горных и строительных наук ПетрГУ Иван Анибал Фернандеш Де Алмейд.
На учебу в карельскую столицу он приехал из Республики Мозамбик, которая находится на юго-востоке Африки.
«Мне всегда нравилось узнавать больше о других культурах, и когда я услышал о фестивале, то не раздумывая решил принять в нем участие, потому что это место, где я смогу не только пообщаться с людьми разных культур, но и увидеть их», — поделился студент.
Он рассказал, что планирует продолжить образование в магистратуре, для чего планирует поступить в один из ведущих университетов Санкт-Петербурга.
«В то же время я чувствую глубокую связь с городом Петрозаводском. После завершения обучения в магистратуре я планирую вернуться в Петрозаводск», — признался Иван.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание