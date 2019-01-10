Иван Roux — молодая звезда хип-хопа из Омска

Хип-хоп и множество внутренних ответвлений этого музыкального направления очень популярны в современном мире.

Несмотря на огромное количество групп и исполнителей, ежегодно появляются новые перспективные молодые артисты — и привлекают к себе повышенное внимание. Рэп дает максимум пространства для самовыражения — чем и пользуются артисты, активно развивая и расширяя рэп-культуру в целом.

Иван Roux — один из самых перспективных молодых исполнителей последних лет. Родился артист в Омске, однако на данный момент городом своего проживания обозначает Санкт-Петербург. Впервые об исполнителе услышали в августе 2017 года — в это время вышел его дебютный альбом под названием "Nottingham I". Уже через несколько месяцев за ним последовал релиз второго альбома — "Mother — Sloppy Land".

Стремительный взлет популярности исполнителя можно объяснить качественными битами, хорошей звукозаписью, а главное — оригинальными и достаточно глубокими текстами. По словам самого Roux, через творчество он стремится донести до поклонников картину окружающей действительности. Иван Roux предлагает взглянуть на то, что происходит вокруг, не закрывая глаза — и начать делать то, что действительно нравится, избавившись от сомнений и страхов. Песни исполнителя посвящены преимущественно проблемам, волнующим современных молодых людей — тусовкам с их многочисленными искушениями, сложным отношениям внутри семей, искренности и фальши в окружающем мире.

В 2018 году исполнитель подарил своим поклонникам сразу три альбома. При этом два из них — "Nottingham II" и "Deviant Two" — вышли в мае, а релиз под названием "Royal Flow" увидел свет в декабре. В записи альбомов Roux часто принимают участие другие хип-хоп исполнители — так, артист плотно сотрудничает с Bumble Beezy и Arthur Midi.

Поклонники считают, что с каждым своим новым альбомом Roux прогрессирует. И это неудивительно — артист уделяет работе много времени. Несмотря на то, что Иван Roux присутствует во всех социальных сетях, найти в них какие-либо подробности его личной жизни практически невозможно. Официальные страницы музыканта посвящены творчеству — он делится с поклонниками релизами и дальнейшими планами, но предпочитает не рассказывать о себе.

Тексты треков Ивана Roux доступны на портале песенной лирики GL5.ru. Здесь можно ознакомиться со словами всех хитов исполнителя — и собственными глазами увидеть, что с каждым новым альбомом артист растет в человеческом и творческом отношении.

На правах рекламы