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Иван Ургант спародировал Лукашенко с автоматом (ВИДЕО)

Новости. Общество
19:40, 05 Сентября 2020
фото: Шоу "Вечерний Ургант" / скриншот
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Шоумен Иван Ургант сделал пародию на президента Белоруссии Александра Лукашенко и его сына, которые вышли на публику в бронежилетах и с оружием в руках в период протестов в стране.

Ведущий Первого канала Иван Ургант вошел в студию в накладных усах, в бронежилете и с детским автоматом в руках. Его сопровождал юморист Дмитрий Хрусталев, на котором были надеты каска и бронежилет. В руках Хрусталев также держал игрушечное оружие. 

Ургант и Хрусталев изображали Александра Лукашенко и его сына Николая, которые с оружием в руках и в защитном обмундировании появились перед камерами во время белорусских протестов.

Напомним, жители Белоруссии массово выступают против результатов президентсих выборов, на которых одержал победу Лукашенко. Протестующие считают, что результаты голосования сфальсифицированы.

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Комментарии

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новый
2020-09-05 20:02:06
Из той же "интеллектуальной" компашки. Россия устала от диаспоры.
Кирюха непутёвый
2020-09-05 20:15:44
Россия твоя где , бабуля . Там же где и ..рассулина родное государство?????Разворовали вы всё и прос....рали .
Усохни ты уже , не интересна и глупа . :)
Гость
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