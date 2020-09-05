Иван Ургант спародировал Лукашенко с автоматом (ВИДЕО)

Шоумен Иван Ургант сделал пародию на президента Белоруссии Александра Лукашенко и его сына, которые вышли на публику в бронежилетах и с оружием в руках в период протестов в стране.

Ведущий Первого канала Иван Ургант вошел в студию в накладных усах, в бронежилете и с детским автоматом в руках. Его сопровождал юморист Дмитрий Хрусталев, на котором были надеты каска и бронежилет. В руках Хрусталев также держал игрушечное оружие.

Ургант и Хрусталев изображали Александра Лукашенко и его сына Николая, которые с оружием в руках и в защитном обмундировании появились перед камерами во время белорусских протестов.

Напомним, жители Белоруссии массово выступают против результатов президентсих выборов, на которых одержал победу Лукашенко. Протестующие считают, что результаты голосования сфальсифицированы.