Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
06:40, 30 Июля 2018

Из Дмитриева власть выковывает святого, считает Улицкая

По теме

Прогноз: производство сельхозпродукции в Карелии начнет расти с 2019 года
30.07.18 09:39
В Суоярви появилась аллея молодоженов
30.07.18 09:33
Власти Петрозаводска попросили продавцов трусами и платьями свернуть торговлю
30.07.18 09:25
Все новости
Загрузка...

Второе уголовное дело в отношении главы карельского "Мемориала", историка Юрия Дмитриева и помещение его в петербургскую психиатрическую клинику прокомментировала писательница Людмила Улицкая.

"Так Россия делает себе святых на будущие времена, потому что человек, который лично, самостоятельно, не по указанию начальства делает святое дело поиска непогребенных наших людей, совершает огромный подвиг. Почему считают нужным его за это наказать, мы не знаем и боюсь, что не узнаем. Но таким образом это открывает страницу новых русских святых", - поделилась своим видением ситуации деятель культуры в эфире "Эха Москвы".

Обратный ход, к ее сожалению, дело вряд ли получит.

"Как сложится его жизнь на Земле? Тяжело, тяжело. Мы понимаем, что уже вцепились ему в пятку бешеные собаки, и ему будет трудно", - считает Улицкая.

В апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери.

Дмитриева признали виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриеву необходимо было три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН.

14 июня Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр в городской суд Петрозаводска в новом составе.

В конце июня Дмитриева задержали по подозрению в сексуальном насилии в отношении приемной дочери. Его арестовал суд на два месяца.

По теме

Прогноз: производство сельхозпродукции в Карелии начнет расти с 2019 года
30.07.18 09:39
В Суоярви появилась аллея молодоженов
30.07.18 09:33
Власти Петрозаводска попросили продавцов трусами и платьями свернуть торговлю
30.07.18 09:25
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-07-30 09:06:39
Кто назначил эту тётку писательницей ? У нее в трудовой книжке записано, что она писательница?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2018, 12:36
ВИДЕО: Убийство мужчины в Петрозаводске произошло под носом наряда ГИБДД
24.07.2018, 09:17
Тела молодых супругов подняли со дна Янисъярви
23.07.2018, 09:03
Супруги утонули на озере в Карелии
28.07.2018, 21:20
Постройневшая Ксения Собчак похвасталась фигурой в купальнике
23.07.2018, 16:50
Жителей Карелии предупредили о приближающейся аномальной жаре
24.07.2018, 09:17
В Петрозаводске опечатаны помещения роддома и гинекологии на Луначарского

Аналитика

26.07.2018 16:40
Обществоведение
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
Молодые сотрудники рассказали о преимуществах работы на предприятии.
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
"Карельская жемчужина" может уехать в пустыню 4
23.07.2018 12:49
"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
23.07.2018 12:26
Мечты Федермессера: Кондопога между прошлым и будущим 1
23.07.2018 10:20
Вся аналитика

Чтиво

26.07.2018 12:09
Частная жизнь
Погорельцы 2
Как на самом деле живут петрозаводчане, потерявшие все на пожаре.
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
19.07.2018 14:17
"Полюбил за звезданутость" 10
13.07.2018 13:29
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»