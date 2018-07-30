Из Дмитриева власть выковывает святого, считает Улицкая

Второе уголовное дело в отношении главы карельского "Мемориала", историка Юрия Дмитриева и помещение его в петербургскую психиатрическую клинику прокомментировала писательница Людмила Улицкая.

"Так Россия делает себе святых на будущие времена, потому что человек, который лично, самостоятельно, не по указанию начальства делает святое дело поиска непогребенных наших людей, совершает огромный подвиг. Почему считают нужным его за это наказать, мы не знаем и боюсь, что не узнаем. Но таким образом это открывает страницу новых русских святых", - поделилась своим видением ситуации деятель культуры в эфире "Эха Москвы".

Обратный ход, к ее сожалению, дело вряд ли получит.

"Как сложится его жизнь на Земле? Тяжело, тяжело. Мы понимаем, что уже вцепились ему в пятку бешеные собаки, и ему будет трудно", - считает Улицкая.

В апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего правозащитника по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери.

Дмитриева признали виновным лишь в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Суд приговорил его к 2,5 года ограничения свободы, но с учетом проведенного под арестом времени Дмитриеву необходимо было три месяца отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции ФСИН.

14 июня Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на пересмотр в городской суд Петрозаводска в новом составе.

В конце июня Дмитриева задержали по подозрению в сексуальном насилии в отношении приемной дочери. Его арестовал суд на два месяца.