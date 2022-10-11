Из горящего дома на севере Карелии спасли двух человек

В Медвежьегорске, где горел двухэтажный дом и огонь поднимался до небес, спасли двух человек, сообщили в МЧС Карелии.

Ранее сообщалось, что в Медвежьегорске на улице Санаторной 26 ноября, поздно вечером загорелся многоквартирный 2-этажный жилой деревянный дом.

В МЧС рассказали, что к тушению пожара привлекались 3 единицы техники и 10 специалистов.

Несмотря на борьбу с огнем, в доме выгорели две квартиры по 50 кв.м. Из огня спасены два человека. Погибших и пострадавших нет.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.