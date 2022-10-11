Огонь до небес: пламя охватило жилой дом в райцентре Карелии (ВИДЕО)

Пожар произошел в многоквартирном доме в Медвежьегорске.
В паблике «Медвежьегорск Online» сообщается, что в минувшую субботу, 26 ноября, поздно вечером в Медвежьегорске на улице Санаторной, 1-б загорелся многоквартирный 2-этажный деревянный дом.
Огонь охватил часть дома. Очевидцы запечатлели пожар на видео, где слышно, как лопаются стекла в окнах и трещат съедаемые огнем деревянные стены, словно дрова в печи.
О пострадавших на пожаре, как и о самом происшествии в МЧС Карелии не сообщают.
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