Из горящего дома в Карелии спасли рогатый скот и 20 птиц

Пожар произошел 13 июля в Ужесельге, сообщили в МЧС Карелии.

В 17.29 пожарно-спасательное подразделение Прионежского района привлекались для ликвидации пожара в частном доме в д. Ужесельга на ул. Центральной. В 20.52 пожар ликвидирован.

Из огня спасли двух животных (крупный и мелкий рогатый скот) и 20 птиц.

Также из горящего дома вынесли два газовых баллона.

Жилой дом сгорел полностью.

Причина – несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления.

Виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.