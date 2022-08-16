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«Из окна перевернутой машины снимала все на видео и смеялась»: ДТП в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:16, 17 Августа 2022
фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»

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В столице Карелии перевернулась машина с пьяными нарушителями, уходившими от погони.

Нарушители на отечественном автомобиле устроили погоню по Лесному проспекту, пытаясь уйти от наряда ДПС, и попали в аварию, перевернув автомобиль. Видео ДТП появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Как видно на кадрах, автомобиль Lada выехал на Лесной проспект со стороны Ругозерского переулка. Водитель, пытаясь оторваться от преследовавшего его автомобиля ДПС, спустился по Лесному проспекту, а затем попытался свернуть на Суоярвское шоссе. Однако машина наехала на бордюр и перевернулась.

«Погоня ГИБДД. В машине 3 пьяных человека — два парня и девушка. Пока все пытались вытащить парней, девушка из открытого окна перевернутой машины снимала все на видео и смеялась. Хорошо, что ни в кого не впилились», — описал последствия аварии очевидец.

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