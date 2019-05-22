Из пансионата в Петрозаводске пропала бабушка

Женщина ушла из пансионата для пожилых людей в Петрозаводске вечером 21 мая и не вернулась.

В группе поисково-спасательного отряда Карелии "Доброспас", появилась информация о пропаже пенсионерки.

Полиция Петрозаводска разыскивает 70-летнюю Нину Л., которая 21 мая около 21.00 покинула помещение центра "Моя бабуля" на ул. Фрунзе, 14а. Её местонахождение неизвестно.

Женщина не местная, знакомых и родственников в Петрозаводске нет.

Особенность - быстрая походка.

Была одета в халат светло-синий в цветочек, бирюзовую вязанную кофту, из-под халата видна белая ночная рубашка, сине-зеленые резиновые тапки с закрытым носком.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении женщины или видел её, просьба срочно сообщить по телефону 89114067740, 102 ИЛИ 02.

Полиция и сотрудники центра убедительно просят жителей города обратить особое внимание на одинокую бабушку, странно одетую для улицы и в случае встречи с ней срочно сообщить по указанному телефону.