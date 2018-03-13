Из Петрозаводска вывезли больше полутора тысяч тонн мусора

Мэрия призвала вывозить отходы в установленные места.

В администрации Петрозаводска рассмотрели вопрос об организации противодействия появлению незаконных свалок.

Как пояснила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина, борьба с незаконными свалками на территории города – одно из важных направлений в работе администрации.

- Совместно с сотрудниками прокуратуры и других контролирующих органов мы производим рейды. В рамках муниципальной программы "Охрана окружающей среды" ликвидировано 37 крупных свалок, вывезено более полутора тысяч тонн мусора, - отметила Анна Дудырина.

В минувшем году в Петрозаводске также организовано более 400 субботников, в ходе которых при содействии ПМУП "Автоспецтранс" вывезено содержимое десятков несанкционированных свалок, строительный и иной мусор с общественных и придомовых территорий.

Глава города напомнила, что особое внимание следует уделять мерам, направленным на предотвращение образования свалок строительного мусора.

- Застройка новых территорий и освоение ранее застроенных – очень важная повестка для города, но представители строительного бизнеса также должны действовать добропорядочно и вывозить мусор в установленные места, а не захоранивать его под видом создания каких-то горок, или на других объектах, - сказала глава города Ирина Мирошник.

Деятельность по предотвращению несанкционированных свалок, выявлению нелицензированной деятельности по складированию и захоронению строительных и иных отходов и ликвидации обнаруживаемых незаконных свалок будет вестись специалистами администрации города совместно с представителями министерства природных ресурсов и Росприроднадзора.

- Проблема вывоза и утилизации строительного мусора останется на особом контроле. Совместно с депутатами Петросовета мы упорядочим работу по ее решению, - сказала Ирина Мирошник.