ФОТО: Из торговых центров в Петрозаводске эвакуировали посетителей

Сегодня посетители торговых центров в Петрозаводске были эвакуированы по тревоге.

В 17 часов вечера клиенты торгового центра "Лотос Plaza" услышали по громкой связи сообщение: «Внимание! В здании чрезвычайная ситуация. Просьба посетителей покинуть торгово-развлекательный комплекс!»

После сигнала тревоги посетители торгового центра вышли на улицу.

Сотрудница центра попросила собравшихся на улице людей отойти от здания. Охранник закрыл двери в заведение.

В МЧС сообщили, что их подразделений к объекту не привлекалось. В министерстве на данный момент не знают, что происходит в торговом центре. Пресс-служба МВД не отвечает на звонки.

Как сообщают читатели "Столицы на Онего", также были эвакуированы посетители "Макси" и "Тетриса".

По последней информации, сотрудники ГИБДД встали по периметру торгового центра "Лотос Plaza" и перекрыли часть выездов с территории торгового комплекса. Автомобилистов выпускали через один выезд. Часть владельцев машин оказались в пробке, которая образовалась в подземной парковке, сообщают очевидцы.

В 18.20 появилась информация о том, что вход в "Лотос Plaza" вновь открыт для посетителей.