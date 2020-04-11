890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Российский ученый оценил сроки окончания эпидемии коронавируса в стране 4
Сегодня 10:11
В Карелии разрешили работать автомастерским
11.04.2020 15:24
В Карелии 16 человек умерли от внебольничной пневмонии менее чем за две недели 16
Сегодня 12:00
Умер бывший вице-премьер правительства Карелии и мэр Петрозаводска Виктор Масляков (СРОЧНО) 9
11.04.2020 20:47
Сильный ветер обрушится на Карелию в День космонавтики
11.04.2020 15:57

Из-за большого круга контактов заболевшей коронавирусом в Сегеже вводится особо жесткий контроль за самоизоляцией

Новости. Общество
11:33, 12 Апреля 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Загрузка...

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о введении особо жесткого контроля за самоизоляцией в Сегеже, где коронавирусом заболела 59-летняя женщина.

"Особенно сейчас беспокоит ситуация в Сегеже, где установлен достаточно большой круг контактов заболевшей, - сообщил Артур Парфенчиков. - Среди выявленных лиц есть факты одной пневмонии и нескольких ОРВИ. В настоящее время идёт исследование анализов всех указанных лиц".

Как сообщил Парфенчиков, в связи с данным обстоятельством в Сегеже устанавливается особо жёсткий контроль за соблюдением правил изоляции.

"Прошу сегежан с пониманием и ответственностью отнестись к такому решению и максимально сократить контакты, минимизировать выходы из дома, тщательно, в том числе и на производстве, соблюдать правила противовирусной гигиены".

Напомним, по данным на 12 апреля в Карелии официально подтверждены 3 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Одна из заболевших – жительница Сегежского района 1952 года рождения, которая не выезжала за пределы района.  Ее госпитализировали в инфекционное отделение Сегежской ЦРБ.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мих
2020-04-12 14:01:25
Оборзели чинуши , ничего не давая населению вводят жёсткие карантинные меры , больше напоминающие элементы военного положения . Боятся , чтобы их воровская власть не рухнула .
Fit G
2020-04-12 14:16:15
Мих, опять лозунги и бла, бла, бла.
Ткачев
2020-04-12 14:12:23
Мих, Италия, Испания, Франция, далее везде, кроме Швеции, хе-хе-хе, тоже боятся, чтобы их воровская власть не рухнула?
кир
2020-04-12 13:32:34
Не поможет. Пороть не пробовали. Население ничего не боится и не знает, чем заняться.
новый
2020-04-12 12:32:42
В Пудож надо было сваливать. А еще лучше в Каргополь. Говорил вам, не слушали. Теперь чума на оба ваших дома / в смысле Надвоицы/.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.04.2020, 10:59
Военнослужащим по контракту увеличили денежные компенсации на жилье
09.04.2020, 23:35
В Карелии выявлено еще четыре человека, условно заболевших коронавирусом (СРОЧНО)
11.04.2020, 21:41
В Карелии подтвердился третий случай заражения коронавирусом
05.04.2020, 15:50
Парфенчиков рассказал, почему в Карелии не вводят режим ЧС
05.04.2020, 12:16
Петрозаводчанке, отвозившей продукты пожилой маме, выписали предупреждение о нарушении самокарантина
11.04.2020, 11:44
Глава Минздрава опубликовал карту распространения коронавируса в Карелии

Аналитика

10.04.2020 18:16
Обществоведение
"Строительство детского сада ведется законно и будет продолжено" 16
Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Петрозаводске в связи с попытками группы протестующих остановить возведение детского сада на Ключевой.
"Из-под нас вышибли все, что было, и ничего не дали взамен" 6
09.04.2020 15:19
"После каждой операции нейрохирург должен сказать: "Я сделал все, что мог" 13
09.04.2020 14:40
"Победим и эту заразу коронавирусную" 8
08.04.2020 17:09
"Дистант – это не учеба!" 2
07.04.2020 14:49
Вся аналитика

Медиа

Снос дерева дружбы
10.04.2020 15:47
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»