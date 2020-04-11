Из-за большого круга контактов заболевшей коронавирусом в Сегеже вводится особо жесткий контроль за самоизоляцией

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил о введении особо жесткого контроля за самоизоляцией в Сегеже, где коронавирусом заболела 59-летняя женщина.

"Особенно сейчас беспокоит ситуация в Сегеже, где установлен достаточно большой круг контактов заболевшей, - сообщил Артур Парфенчиков. - Среди выявленных лиц есть факты одной пневмонии и нескольких ОРВИ. В настоящее время идёт исследование анализов всех указанных лиц".

Как сообщил Парфенчиков, в связи с данным обстоятельством в Сегеже устанавливается особо жёсткий контроль за соблюдением правил изоляции.

"Прошу сегежан с пониманием и ответственностью отнестись к такому решению и максимально сократить контакты, минимизировать выходы из дома, тщательно, в том числе и на производстве, соблюдать правила противовирусной гигиены".

Напомним, по данным на 12 апреля в Карелии официально подтверждены 3 случая заражения коронавирусной инфекцией.

Одна из заболевших – жительница Сегежского района 1952 года рождения, которая не выезжала за пределы района. Ее госпитализировали в инфекционное отделение Сегежской ЦРБ.