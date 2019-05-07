Из-за долгов по аренде 13 петрозаводчан не смогут выехать за границу

Приставы вынесли должникам за аренду земли постановления, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В первом квартале 2019 года судебными приставами возбуждено около 350 исполнительных производств имущественного характера в пользу администрации города.

Среди должников есть и неплательщики за аренду земли. В результате приставами вынесено 13 постановлений об ограничении выезда за пределы России, обращено взыскание на доходы 26 должников, наложены аресты на имущество 4 граждан, наложены аресты на счета 92 граждан в кредитных организациях и обращено взыскание на счета 180 должников.

Администрация напоминает арендаторам земельных участков о необходимости своевременного внесения платежей по договору аренды. В случае, если договор аренды утрачен, его заверенную копию можно получить в управлении земельных ресурсов администрации Петрозаводска (кабинет № 322).