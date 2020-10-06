Житель Карелии вернул долг, чтобы сохранить свой автомобиль

Житель Питкярантского района задолжал юридическому лицу более 220 тысяч рублей, сообщили в управлении службы судебных приставов Карелии.

В отделении судебных приставов по Питкярантскому району на исполнение поступил документ о взыскании задолженности в размере более 226 тысяч рублей с местного жителя в пользу юридического лица.



Пристав установил, что у должника имеется автомобиль Kia Rio, и вынес запрет на совершение регистрационных действий. Счета должника также были арестованы.



Кроме того, судебный пристав предупредил о возможной принудительной продаже автомобиля.



Мужчина, опасаясь, что далее последует арест транспортного средства с последующей реализацией в счет долга, оплатил задолженность в полном объеме через портал госуслуг и предоставил судебному приставу подтверждающую квитанцию.