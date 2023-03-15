Из-за гололеда пригородные автобусы в Карелии изменят маршрут

В связи с неудовлетворительным состоянием автодорог в районах Карелии могут быть внесены изменения в маршруты следования автобусов пригородного направления.

Об этом сообщается в паблике «Карелавтотранс».

В частности для рейсов по маршрутам:

№ 123 «Петрозаводск — Святозеро» автобусы могут следовать не далее поворота на Святозеро; движение по п. Матросы также затруднено из-за гололеда;

№ 116 «Петрозаводск — Пряжа» движение по п. Матросы затруднено из-за гололеда;

№ 602У «Петрозаводск — Ладва-Ветка может следовать до моста по ул. Советской или до ЖД переезда;

№ 622А «Петрозаводск — Эссойла/Сяпся» движение по дороге затруднено из-за гололеда;

№ 522 «Петрозаводск — Суоярви» движение по дороге затруднено из-за гололеда;

Транспортники предупредили, что при возникновении затруднений при движении автобусов по другим маршрутам, а также по факту приведения автодорог в нормативное состояние будет сообщено дополнительно!