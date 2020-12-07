Из-за корысти и любви к бодрящему напитку похитители воровали в магазине Карелии кофе и шоколад

Мужчина и женщина в Карелии предпочитали красть в магазинах только кофе и шоколад, заявили в МВД Карелии.

В первом случае в петрозаводское МВД обратились за помощью работники одного из продуктовых магазинов. Они обнаружили пропажу десяти упаковок кофе общей стоимостью 3340 рублей.

В ходе розыскных мероприятий стражи порядка установили, что к хищению причастен 38-летний петрозаводчанин, ранее неоднократно судимый за похожие преступления. Он признался, что кофе является его любимым напитком.

Кроме того сотрудниками полиции Прионежского района раскрыта кража из сетевого магазина, расположенного в одной из деревень. Оказалось, что украдено, три банки кофе и девять плиток шоколада. Из-за высокой стоимости данный товар не пользуется большим спросом, поэтому его исчезновение продавцы заметили сразу.

Подозреваемая была установлена с помощью записи камеры видеонаблюдения. Ею оказалась 19-летняя петрозаводчанка, ранее уже имевшая проблемы с законом. Девушка созналась в содеянном и рассказала, что похищенные товары продала.

По обоим фактам краж возбуждены уголовные дела.