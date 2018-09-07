Из-за любви к мясу петрозаводчанин привлечен к административной ответственности

Любителя мяса оштрафовали на границе Карелии и Финляндии, сообщили в управлении Россельхознадзора республики.

На минувшей неделе, 27 августа, житель Петрозаводска, возвращаясь из Финляндии через международный автомобильный пункт пропуска "Вяртсиля", пытался провезти через границу сырую свинину в вакуумной упаковке общим весом 2 кг 215 г.

Разрешение Россельхознадзора и ветеринарные сертификаты страны-отправителя, необходимые для ввоза сырой животноводческой продукции в Российскую Федерацию, у владельца отсутствовали.

Причиной совершения правонарушения мужчина назвал любовь к мясу. Он отметил, что не знал о запрете ввозить сырую животноводческую продукцию без соответствующих документов.

Свинина в вакуумной упаковке была возвращена на территорию Финляндии. В отношении физического лица был составлен протокол об административной ответственности.