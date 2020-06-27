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Из-за нехватки сезонных иностранных рабочих часть клубники в Финляндии может остаться несобранной

Новости. Общество
15:26, 28 Июня 2020
фото: pixabay
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На фермах из-за коронакризиса находится меньше иностранных сезонных рабочих, нежели обычно, и нехватка рук сказывается на скорости сбора урожая.

По оценкам фермеров, урожай клубники в этом году созревает даже чересчур быстро, и часть ягод может остаться несобранной, сообщает служба новостей Yle.

Жаркая погода ускорила созревание клубники. В то же время на фермах из-за коронакризиса находится меньше иностранных сезонных рабочих, нежели обычно, и нехватка рук сказывается на скорости сбора урожая.

Быстро поспевающая клубника угрожает остаться на грядках. Качество ягод ухудшается, если их не собрать вовремя.

Ассоциация земледельцев Pro Agria сообщает, что ситуация варьируется в зависимости от фермы: в некоторых хозяйствах рабочих рук достаточно.

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Комментарии

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новый
2020-06-28 15:43:11
Там у них беженцы скоро финнов заставят на плантациях работать.
Гость
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