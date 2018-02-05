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Новости. Общество
15:48, 05 Февраля 2018
фото: Google Maps

Из-за нехватки средств власти Петрозаводска собираются экономить на дорожной безопасности

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Администрация Петрозаводска заявила о нехватке средств, выделенных из Дорожного фонда республики, поскольку половину указанной субсидии приходится потратить на ремонт аварийных мостов.

Заместитель главы Петрозаводского городского округа Юлия Мизинкова представила информацию об основных задачах на текущий год в сфере обеспечения дорожной безопасности на территории города. Выступление состоялось на правительственной комиссии республики в Петрозаводске
Юлия Мизинкова отметила, что в текущем году Петрозаводск получил вдвое меньшую сумму региональной субсидии из дорожного фонда.

"Сумма средств субсидии, которая предоставляется в 2018 году в бюджет Петрозаводского городского округа из дорожного фонда республики Карелия, составляет 50 миллионов рублей. Аналогичный прошлый год - это 100 миллионов рублей",- пояснила Мизинкова.

При этом, как подчеркнула заместитель главы города, половину всех полученных денег придется пустить на ремонт мостов, которые ранее были признаны аварийными.

Что ответил депутат Заксобрания Зайков на просьбу Мизинковой о возможность увеличения средств субсидии из дорожного фонда Карелии на нужды Петрозаводска, читайте в матеиале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2018-02-05 17:05:21
Составить смету и выкатить Москве.
Беня
2018-02-05 16:35:13
Денег им не хватает....
Если делать — так по-большому! (С) В.С. Черномырдин
Доктор Лень
2018-02-05 16:52:10
Ув.Беня, +++!!!)
Я б таки предложил потратить на ремонт аварийных мозгов. Един хрен - впустую. Толком неоперабельны..
Гость
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