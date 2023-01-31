Из-за ОРВИ и гриппа в Карелии закрыты 42 класса в 18 школах

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Карелии выше эпидпорога на 21,2%.

В Карелии специалисты зафиксировали 6 251 случай заболевания ОРВИ и гриппом, сообщили в региональном управлении роспотребнадзора.



По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост на 15,5% (+839 случая). Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом выше эпидемического порога на 21,2%.



При этом стали меньше болеть дети в возрасте 0-2 года (-18,3%), 3-6 лет (-17,5%), 7-14 лет (-8,3%). Превышение эпидемического порога наблюдается в возрастных группах от 15 лет и старше (+47,3%).

В Петрозаводске за неделю зарегистрировано 2 937 случаев ОРВИ и гриппа. Это ниже эпидемического порога на 18,5%. Но по сравнению с предыдущей неделей отмечается рост на 27,9%.

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом на карантин закрыты 42 класса в 18 школах и три группы в трех детских садах.

За истекшие семь дней с диагнозом ОРВИ в Карелии госпитализировали 60 человек. На предыдущей неделе - 37. Специалисты отметили у некоторых заболевших вирусы гриппа А(Н1)pdm09 (5%) - так называемый «свиной» грипп.