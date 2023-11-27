Из-за ОРВИ и гриппа закрыли 51 класс в 19 школах Петрозаводска

На прошлой неделе с ОРВИ госпитализировали 25 человек, с внебольничной пневмонией - 75 человек.

В Роспотребнадзоре Карелии привели статистику заболеваемости вирусными инфекциями за прошедшую неделю, с 20 по 26 ноября.

Так, на минувшей неделе в республике зарегистрировали 5127 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями — это на 578 случаев больше, чем на позапрошлой неделе. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 12,95%.

В Петрозаводске за неделю зафиксировали 2564 случая заболевания ОРВИ — на 360 случаев больше, чем за неделю до этого. Показатель заболеваемости ниже эпидпорога на 9,82%.

А из-за из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом на прошлой неделе закрыли 51 класс в 19 школах.

Как сообщил Роспотребнадзор, за прошедшую неделю с диагнозом ОРВИ было госпитализировано 25 человек.

Медики выявили в республике 361 случаев заболевания COVID-19 — это на 153 случая больше , чем за неделю до этого.

Кроме того, в республике зарегистрировали 179 случаев внебольничной пневмонии, из которых в 7 случаях установлен COVID-19, остальные случаи - неустановленной этиологии.

С диагнозом внебольничная пневмония на минувшей неделе госпитализировали 75 человек.