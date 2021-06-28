Из-за отсутствия бревна в яме на дороге в Карелии перевернулась легковушка (ФОТО)

Легковой автомобиль перевернулся на крышу в Пряжинском районе.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появились фотографии перевернувшегося на крышу автомобиля.

Как пишет автор фотографий, инцидент произошел недалеко от деревни Сяргилахта в Пряжинском районе. Предположительно, причиной ДТП стала большая яма на грунтовой дороге.

Комментаторы пишут, что эта яма хорошо знакома местным жителям и последнее время была помечена воткнутым в нее бревном, но незадолго до аварии бревно куда-то исчезло.

Подробности аварии выясняются. В ГИБДД Карелии о пострадавших не сообщают.