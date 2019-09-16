Пьяный мотоциклист устроил в Петрозаводске ДТП с пострадавшими

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В ДТП пострадала пассажирка мотоцикла, сообщили в ГИБДД Карелии.
В воскресенье, 15 сентября, в 3.11 при съезде к гаражам 34-летний водитель мотоцикла Suzuki в состоянии алкогольного опьянения допустил падение мотоцикла.
В результате ДТП пострадала 30-летняя пассажирка без шлема.
Пострадавшей оказана медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка.
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