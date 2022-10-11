Из-за съемок фильма перекроют трассу на юге Карелии

По просьбе кинематографистов почти на двое суток перекроют автодорогу в Лахденпохском районе Карелии.

С 05.00 18 декабря по 22.00 19 декабря дорожники полностью перекроют движение на автодороге Куркиёки – Элисенваара. Речь идет об участке с первого по пятый километр.



Движение ограничат из-за съемок сериала «История любви», сообщили в Минтрансе Карелии. В министерстве также сообщили, что над многосерийным фильмом по заказу Первого канала работает АО «Дирекция Кино».



Объехать закрытый участок можно будет по автодороге Куркиёки – Алхо и по федеральной трассе А-121 «Сортавала».





Ранее компания «Дирекция Кино» выпустила такие фильмы как «Высоцкий» и «Союз Спасения».