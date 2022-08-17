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Из-за сильной жары в Карелии вводится режим ограничения пребывания людей в лесах

Новости. Общество
13:39, 19 Августа 2022
фото: © Столица на Онего

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В Минприроды Карелии подписали приказ о введении ограничения пребывания граждан в лесах.

Как сообщает Минприроды Карелии режим ограничения пребывания граждан в лесах будет действовать с 20 по 25 августа.

Ограничения вводятся из-за аномально жаркой погоды в августе и возросшими рисками возникновения лесных пожаров.

Согласно прогнозам, с 21 августа класс пожарной опасности в некоторых районах республики повысится до 4-го уровня.

Режим ограничения пребывания граждан в лесах будет введен в 14 районах Карелии: Калевальском, Беломорском, Муезерском, Медвежьегорском, Суоярвском, Кондопожском, Сегежском, Лахденпохском, Сортавальском, Питкярантском, Прионежском, Пудожском, Олонецком и Пряжинском.

Полного запрета на посещения лесов в республике нет, однако граждан могут не допустить на отдельные лесные участки, в которых установится высокий класс пожарной опасности (четвертый или пятый), либо будут проводиться работы по ликвидации лесного пожара. В таких случаях на въездах в лес установят заградительные шлагбаумы и организуют временные посты.

В Минприроды напомнили, что в республике продолжает действовать особый противопожарный режим, который был введен 24 июня. Он будет действовать до принятия соответствующего решения о его отмене в зависимости от складывающейся лесопожарной и метеорологической обстановки.

При обнаружении лесного пожара необходимо позвонить по круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны Карелии: 8 (8142) 55-55-80.

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