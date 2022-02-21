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Из-за ситуации на Украине закрыты 12 аэропортов на юге России, в том числе, в городах, куда планировались рейсы из Карелии

Новости. Общество
09:12, 24 Февраля 2022
фото: Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

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Росавиация приостановила работу 12 аэропортов на юге России.

 Об этом сообщает «Газета.ру».

Отмечается, что введены ограничения на полеты в связи с осложнением ситуации на Украине, они будут действовать с 24 февраля до 03.45 мск 02 марта 2022 года.

Речь идет об аэропортах в следующих городах: Ростов-на-Дону («Платов»), Краснодар («Пашковский»), Анапа («Витязево»), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

Кроме того, российские авиационные власти настоятельно рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим не приезжать в аэропорты.

«Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети», — говорится в сообщении Росавиации.

Ранее заместитель главы Минтранса Карелии Юлия Мизинкова  говорила о планах организовать авиарейсы в Ростов-на-Дону через Воронеж и в Краснодар.

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