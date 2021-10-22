Минтранс назвал 5 городов России, куда впервые можно будет долететь самолетом из Петрозаводска

Министерство транспорта Карелии рассчитывает, что в 2022 году начнется регулярное авиасообщение между Петрозаводском и пятью городами России, которые до этого не входили в географию полетов петрозаводского аэропорта.

Об этом рассказала в эфире телеканала «Сампо ТВ 360» заместитель главы Минтранса Юлия Мизинкова.

По ее словам, планируется организовать авиарейсы в Ростов-на-Дону через Воронеж и в Краснодар. Также рассматривается возможность запустить самолеты в Уфу, Екатеринбург и Самару.

Согласно расписанию аэропорта «Петрозаводск», сейчас самолеты из столицы Карелии летают в Москву, Казань, Минеральные воды и Калининград,

Летом были организованы рейсы в Сочи, Симферополь и Анапу.