Из-за спада доходов россияне стали больше строить "однушек"

Из-за падения доходов люди в большинстве случаев не могут позволить себе жилье большей площади.

Доля однокомнатных квартир в общем объеме строящегося жилья в России составляет 53%. Лидером по их строительству является Ленинградская область: здесь на "однушки" приходится три четверти строящихся квартир Об этом сообщил гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко в ходе презентации совместного с ОНФ исследования о состоянии жилищного строительства в России, пишет РБК.

По его словам, сейчас в России строится 1,97 млн квартир. Больше половины строящегося жилья приходится на однокомнатные квартиры (53%), тогда как в предыдущие годы этот показатель, по оценкам РАСК, составлял около 45%. На втором месте — двухкомнатные квартиры (32% от общего объема строящегося жилья). На многокомнатные квартир ("трешки" и более комнат) приходится 15% от всех строящихся в стране квартир.

В 11-ти регионах доля однокомнатных квартир превышает 60%. Среди них — Краснодарский край, Бурятия, Якутия, Приморский край, Крым, Адыгея. Лидером по "однушкам" является Ленинградская область. Здесь 75% строящихся квартир — однокомнатные. "Застройщики в данном случае строят то, что покупают, на что есть деньги у населения. К этому приводит общее снижение покупательской способности и невозможность купить квартиру большей площади", — пояснил Николай Алексеенко.

По данным Росстата, во втором квартале 2020 года реальные доходы россиян упали на рекордные 8,4%, а в третьем квартале — на 4,8%.

По словам Алексеенко, данную пропорцию нужно менять, поскольку однокомнатные квартиры не позволяют улучшать жилищные условия Россия. "С этим перекосом нужно что-то делать. Если для молодых людей однокомнатные квартиры еще подходят, то когда появляется семья, дети, требуется квартира большей площади. Это связано и демографической проблемой", — добавил он.

Эксперты уже предсказали рекордный рост спроса на "однушки" в новостройках. По их мнению, это связано с падением доходов населения и ростом цен на жилье. Согласно прогнозам рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР), через 5 лет в России доля сделок с однокомнатными квартирами и другим жильем небольшой площади в продажах новостроек может вырасти до 60% с нынешних 46%.