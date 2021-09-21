Избежать встречи с переписчиками смогут жители Карелии, если явятся в МФЦ

Жители Карелии, которые не хотят, что во время всероссийской переписи населения, к ним домой пришли переписчики, могут оставить свои данные в МФЦ.

Такие перереписные участки открыты в Петрозаводске, Медвежьегорске и Костомукше.

Кроме того, можно заполнить данные на портале госуслуг.



Перепись пройдет с 15 октября по 15 ноября.



Она позволит определить точную численность населения, сведения о его составе и условиях жизни.

«На основании результатов переписи органами власти всех уровней принимаются государственные решения, в том числе в части формирования различных государственных программ, бюджетов всех уровней, планирования мер социальной поддержки», — пояснили в Минэкономразвития Карелии.