Избежать встречи с переписчиками смогут жители Карелии, если явятся в МФЦ

Жители Карелии, которые не хотят, что во время всероссийской переписи населения, к ним домой пришли переписчики, могут оставить свои данные в МФЦ.
Такие перереписные участки открыты в Петрозаводске, Медвежьегорске и Костомукше.
Кроме того, можно заполнить данные на портале госуслуг.
Перепись пройдет с 15 октября по 15 ноября.
Она позволит определить точную численность населения, сведения о его составе и условиях жизни.
«На основании результатов переписи органами власти всех уровней принимаются государственные решения, в том числе в части формирования различных государственных программ, бюджетов всех уровней, планирования мер социальной поддержки», — пояснили в Минэкономразвития Карелии.
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