Избежавший приватизации Суоярвский хлебозавод сработал с прибылью

ООО "Суоярвский хлебозавод", находящееся в государственной собственности, в 2018 году сработало с прибылью.

Это следует из отчета о финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год, который предприятие направило в министерство сельского хозяйства Карелии.

Минсельхоз дал оценку ситуации в ООО "Суоярвский хлебозавод" и ООО "ПИ "Карелагропромпроект", которое также находится в государственной собственности.

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