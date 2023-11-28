Житель Петрозаводска вызвал скорую, а потом избил фельдшера

Нарушитель сопротивлялся при задержании.
Как рассказали в пресс-службе Росгвардии Карелии, утром во вторник кнопкой экстренного вызова вневедомственной охраны воспользовались работники скорой медицинской помощи в Петрозаводске.
Росгвардейцы оперативно прибыли на вызов. Фельдшер рассказала, что мужчина, который вызвал скорую, избил её и раскидал медицинское оборудование. Нарушителем оказался 32-летний петрозаводчанин. При задержании он вёл себя агрессивно и оказал сопротивление представителям ведомства.
Росгвардейцы передали агрессора полиции для дальнейшего разбирательства.
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