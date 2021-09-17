Избиратель устроил скандал на выборах в Петрозаводске

Новая система видеонаблюдения помогла оперативно разобраться в конфликтной ситуации.

В минувшую пятницу, 17 сентября, когда проходил первый день голосования, в Общественную палату Карелии позвонил житель Петрозаводска и сообщил, что наблюдатели, дежурившие на петрозаводском избирательном участке № 22 на Древлянке, вели себя по-хамски по отношению к нему. И на этом основании он требовал наказать наблюдателей, сообщив ему о принятых мерах, пишет Центр общественного наблюдения.

Для Общественной палаты Карелии ситуация чрезвычайная, поскольку это она формировала корпус общественных наблюдателей и потому несёт за наблюдателей ответственность. Можно сказать, что они являются полпредами на избирательных участках.

В Центре общественного наблюдения оперативно создали группу проверки сигнала, поступившего от избирателя. И тут, как отмечает зампредседателя общественной палаты Анатолий Цыганков, вживую поняли, насколько хороший инструмент контроля за процессом голосования создали в России, обеспечив Центры общественного наблюдения специальной техникой, позволяющей не только в режиме онлайн виртуально посещать участки для голосования, но и любой произошедший на участке инцидент отсмотреть.

Гражданин, позвонив в Общественную палату РК, указал примерное время, когда его, как он утверждал, оскорбили наблюдатели на участке. Фрагмент записи быстро отыскали. Так как в помещении уика находились две камеры видеонаблюдения, то картинку с участка получили объёмную и полную.

«На видео чётко видно и слышно, как гражданин, проголосовав, подходит к наблюдателям и начинает их оскорблять. Процитирую некоторые его фразы: «Что вы здесь наблюдаете? … рожи свои снимаете», и прочие отвратительные ругательства полетели в адрес четырёх наблюдателей, трое из которых – это молодые женщины. На начавшийся разгораться конфликт быстро отреагировал сотрудник полиции, дежуривший на участке. Он окоротил хама и вывел его из помещения», - сообщили в Центре общественного наблюдения.

Гражданин, удалённый с участка, позвонил в Общественную палату РК и в телефонном разговоре дело представил так, будто это его оскорбили наблюдатели, а не он их.

«Одним словом, работа Центра общественного наблюдения с его техническими возможностями – это отличный инструмент контроля. Сам проверил это, подтверждаю», - сказал Анатолий Цыганков.